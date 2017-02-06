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ЗМІ: 80% авіаударів РФ в Сирії не були спрямовані проти ІДІЛ05.02.2017 17:27
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Українські миротворці у Конго прийняли виклик флешмобу 22PushUpChallenge (ВІДЕО)05.02.2017 22:13
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Правляча партія Франції висунула кандидата на президентські вибори05.02.2017 18:37
Опубліковано відео масштабного льодоходу на ріках Закарпаття (ВІДЕО)05.02.2017 16:58
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Україна запустила мовлення кримськотатарською мовою05.02.2017 16:16
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Затриманий біля Лувра терорист відмовляється говорити зі слідчими — ЗМІ05.02.2017 15:22
Звільнений з-під арешту кримський адвокат Курбедінов продовжуватиме роботу05.02.2017 14:57
У Пакистані та Афганістані в результаті сходження лавини загинули понад 50 осіб05.02.2017 14:27
Турецька поліція затримала близько 400 підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ05.02.2017 13:57
Через негоду в трьох областях України обмежили рух транспорту05.02.2017 13:27
Вчені NASA виявили дірку на Сонці (ВІДЕО)05.02.2017 12:57
Суд не дозволив адміністрації Трампа відновити антиміграційний указ05.02.2017 12:29
У розвідці повідомили про кількість поранених в ході бойових дій терористів05.02.2017 12:05
Жителі Макіївки зафіксували позиції бойовиків у житлових кварталах (ФОТО)05.02.2017 11:35
В Авдіївці відновили теплопостачання, вода подається по графіку — Жебрівський05.02.2017 11:04
Мережева зброя масового ураження: технології та людський факторГромада03.02.2017Олександр КУРБАН
В курс підготовки військовослужбовців слід включити принаймні одну лекцію на цю тему. А самим військовим варто дотримуватися кількох простих правил
Вугільний генерал як пішак у великій політиціПроцес01.02.2017Юрій КОТНЮК
З десяток років суди гралися в такі собі «хрестики-нулики»: вирок ухвалюється, потім скасовується, потім знову ухвалюється й знову скасовується
Відторгнення, або Яке майбутнє чекає на трансплантологію в УкраїніМедицина31.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Ви боїтеся думати про донорство і трансплантацію, але за статистикою шансів стати реципієнтом удесятеро більше, ніж донором
Платіжки: кипить наш розум комунальнийПолітика30.01.2017Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Як же все-таки не пощастило нинішньому уряду з народом: не може сам себе прогодувати
Світ напередодні фінансової революціїСвіт27.01.2017Сергій ТУТОВ
Ми стаємо свідками тихої революції соціально-суспільного устрою та економіки
Розрубати по живому. Які ризики залишилися для клієнтів «ПриватБанку»Бізнес та фінанси25.01.2017Юрій ЛАЦІС
Не вірте банкірам: вони не можуть по-іншому. Тільки брехати. Чи варто вірити чиновникам? А якщо банкір і чиновник в одній особі, і він на цьому місці — тимчасовий?
Курс гривні в січні: нудна арифметика, набридла бухгалтерія — і жодної політикиБізнес та фінанси23.01.2017Юрій ЛАЦІС
Взимку 2017 року гривня, на щастя, не заразилася новими болячками, а всього лише уживається зі старими
Атака на МОЗ — в хід іде важка артилеріяМедицина20.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Як довго Супрун займатиме крісло міністра охорони здоров’я — питання. Поки що українська земля відкидала експатів
Семен Глузман: Про право і права людини28.01.2017Семен ГЛУЗМАН
В Україні престиж права низький надзвичайно. Навіть у глухі радянські часи, коли громадяни чекали від силових структур не захисту, а агресії, престиж права був вищим
Напівпідпільний Пленум діє23.01.2017Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Всі проблеми правосуддя меркнуть на тлі обмеження прав прокурорських громадян на отримання гідної пенсії
Сергій Козьяков про конкурс до Верховного суду: Прейскуранта немає й не буде, тому в декого з учасників здають нерви20.01.2017Олександра ПРИМАЧЕНКО
Друга й остання повна версія запитань тесту для кандидатів до Верховного суду з’явиться сьогодні
Посадові злочини. Перший ешелон. Прошу робити внески: все дітям30.01.2017Юрій КОТНЮК
Від розтрати вдалося врятувати 2 із 5 млн грн, але житло на них придбали тільки шести багатодітним родинам замість десяти
Юридичні рейтинги з точки зору клієнтаТочка зору17.01.2017Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Тільки 2/3 «топових» юристів мають досвід роботи понад п’ять років, з них лише 30% — від п’яти до десяти років
Vida Cargo — новинка від ЗАЗПрес-реліз01.02.2017
До успіху з елеваторним обладнанням від LubnymashПрес-реліз31.01.2017
Використання інновацій дозволяє компанії випускати продукцію бездоганної якості
Тодуров vs МОЗ: яким буде підсумок війниМедицина13.01.2017
Про недоторканність золотих рук, аномальні числа та дорогі закупівлі згідно із законом
Український бурштин: безрадісні перспективиЕкономічна політика12.01.2017
Ціна на бурштин змінюватиметься, а конкретно — падатиме. Це пов’язано з появою на ринку...
Електронна система охорони здоров’я: на стартМедицина10.01.2017
Естонська система «Моє електронне здоров’я» записує на прийом до лікаря, надає...
Стрес: про роль мікробів, біологічний годинник і антистресГромада08.01.2017
Відомі мікроорганізми стресу: якщо цей конгломерат мікробів підсадити людям, які...
Ген у таблетці, або Від чого залежить тривалість життяГромада07.01.2017
Аби стати довгожителем, вам потрібно зробити одну просту річ...
Головні події року очима народних депутатівПолітика30.12.2016
«Ракурс» звернувся до народних депутатів із пропозицією пригадати найвизначніші...
Про те, як Ситник буцався з реєстромПолітика29.12.2016
НАБУ давно підозрюють не лише в «ритуальних послугах» з ексклюзивного поховання...
Зміни до закону про Вищу раду правосуддя можуть призупинити конкурс до Верховного суду — член ВККСУСуд28.12.2016
У Громадської ради, що складається переважно з адвокатів і не несе жодної...
Мін’юст веде боротьбу з пережитками минулогоЗакон26.12.2016
І тут виявилося, що зарано святкувати перемогу над законністю в Україні
Головний кошторис країни: як вночі поділили грошіПолітика23.12.2016
Не треба шукати офшорні схеми в інших країнах, бо вони створені тут
Помиляються ті, хто вважає, що функція суду обмежується здійсненням правосуддяСуд22.12.2016
Одним з наріжних завдань створюваного Верховного суду є унормування судової практики...
Суддя Пасенюк, який вимагав від держави 140 тисяч за вимушений прогул, має новий «бізнес-план»Процес21.12.2016
«Ми його відправляємо не до тюрми, де він мав би бути, а у відставку»
«Астрологічний» прогноз для вкладників «ПриватБанку»Бізнес та фінанси19.12.2016
Падіння «ПриватБанку» відкриває величезний ящик Пандори: якщо найближчими днями уряд...
Старішати красиво: як уникнути помилок, готуючись до пластики обличчяКосметологія28.01.2017
Про що можна пошкодувати після пластики носа — розповідь пацієнткиКосметологія21.01.2017
Як уникнути проблемних стосунків: 11 ознак сексистаПсихологія20.01.2017
Мода на колаген: чи потрібні нам препарати з білком молодостіКосметологія15.01.2017
З чистого аркуша: як зробити цей рік найкращим у вашому життіПсихологія04.01.2017
Як впоратися зі стресом: чоловічий і жіночий антистресПсихологія03.01.2017
Сімейні застілля: як пережити свята без конфліктів із родичамиПсихологія31.12.2016
Як не зіпсувати новорічні святаЗдоров'я31.12.2016
Полюбити себе: 10 порад психологаПсихологія02.11.2016
Як подовжити дію фарби для волосся: 11 секретівЗдоров'я21.10.2016