Нацбанк вимагає від Верховного суду «приструнити» суди, які поновили ліцензії низці банків (ДОКУМЕНТ)
За два з половиною роки регулятор вивів з українського ринку 81 банківську установу
Медреформа: коли лікар може сказати пацієнту «ні» та на яку зарплатню розраховувати
Якщо якість роботи лікаря не задовольнятиме пацієнта, його можна поміняти. Та чи зможе лікар відмовитися від ведення пацієнта після укладання з ним контракту?
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