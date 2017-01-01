неділя, 1 січня 2017
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Україна-2016: найважливіші події року, що минає (ФОТО, ВІДЕО)

Україна-2016: найважливіші події року, що минає (ФОТО, ВІДЕО)
30.12.2016

«Ракурс» підсумував ключові події в житті українців за 2016 рік Україна-2016: найважливіші події року, що минає (ФОТО, ВІДЕО)

Підіб’ємо підсумки. Як 2016 рік змінив світ (ФОТО, ВІДЕО)

Підіб’ємо підсумки. Як 2016 рік змінив світ (ФОТО, ВІДЕО)
30.12.2016

«Ракурс» зібрав найактуальніші події року, що минає Підіб’ємо підсумки. Як 2016 рік змінив світ (ФОТО, ВІДЕО)

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Сімейні застілля: як пережити свята без конфліктів із родичами

31.12.2016Сімейні застілля: як пережити свята без конфліктів із родичами
Як не зіпсувати новорічні свята

Як не зіпсувати новорічні свята

31.12.2016Здоров'я

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  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
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  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
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  • Тваринна любов
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  • Тваринна любов
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  • Тваринна любов
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1

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