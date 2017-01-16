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Україна передала до Гааги позов проти Росії16.01.2017 19:43
Україна розірвала угоди з Росією у сфері телебачення та радіомовлення16.01.2017 17:31
Рятувальники назвали кількість загиблих під час авіакатастрофи в Киргизстані16.01.2017 16:35
У Києві винесли вирок полковнику медичної служби за держзраду (ФОТО)16.01.2017 16:05
ГПУ: За фактом стрілянини в Олевську розпочато кримінальне провадження16.01.2017 15:32
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Вперше з часів Другої світової. До Норвегії прибули американські морпіхи16.01.2017 19:19
Прокуратура розслідує загибель офіцера ЗСУ в Полтавській області16.01.2017 18:48
НАБУ викрило схему розкрадання врожаю на 50 млн грн16.01.2017 18:32
Свята закінчилися. У Києві почали прибирати новорічну ілюмінацію (ФОТО)16.01.2017 17:59
Телекомпанія ВВС зайнялася розслідуванням зливу третього епізоду «Шерлока»16.01.2017 17:19
Правоохоронці розповіли, протиправну діяльність скількох суддів ДНР вони довели16.01.2017 17:02
Королівський флот Великої Британії готується до супроводу російського авіаносця16.01.2017 16:34
Латвія створить на кордоні з Росією постійний підрозділ збройних сил16.01.2017 16:06
МЗС України передасть до суду в Гаазі позов проти Росії16.01.2017 15:28
Україна лідирує на паралімпійському Кубку світу з лижних гонок та біатлону16.01.2017 14:58
Нацрада зацікавилась СТБ через трансляцію російських військових в телеефірі16.01.2017 14:55
Журналіст: Під Олевськом діє один з найбільших нелегальних бурштинових клондайків (ФОТО)16.01.2017 14:30
Савченко виклала відкориговані станом на 16 січня списки полонених (ДОКУМЕНТ)16.01.2017 14:21
Катастрофа літака в Киргизстані: знайдено першу чорну скриньку16.01.2017 14:00
Поліція кваліфікує бурштиновий конфлікт в Олевську як бійку на побутовому рівні — журналіст16.01.2017 13:34
Прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-заступника генпрокурора Каська16.01.2017 12:57
У Олевську жителі мітингують з вимогою розслідування резонансної перестрілки (ФОТО)16.01.2017 12:45
Рева розповів, чого очікувати українцям від нової пенсійної реформи16.01.2017 12:39
В Іспанії стартувала нова кампанія прибічників незалежності Каталонії16.01.2017 12:25
Байден назвав головну умову реалізації політичної складової мінських угод16.01.2017 12:05
Тодуров vs МОЗ: яким буде підсумок війниМедицина13.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Про недоторканність золотих рук, аномальні числа та дорогі закупівлі згідно із законом
Електронна система охорони здоров’я: на стартМедицина10.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Естонська система «Моє електронне здоров’я» записує на прийом до лікаря, надає електронні рецепти, телеконсультації, віртуальний медогляд і «електронну швидку допомогу»
Стрес: про роль мікробів, біологічний годинник і антистресГромада08.01.2017
Відомі мікроорганізми стресу: якщо цей конгломерат мікробів підсадити людям, які у стресі не перебувають, у них рівень стресу також підвищується
Ген у таблетці, або Від чого залежить тривалість життяГромада07.01.2017
Аби стати довгожителем, вам потрібно зробити одну просту річ...
Шопоголіку і не тільки: як нас змушують купуватиГромада03.01.2017
Чи можна убезпечити себе від маніпуляцій і залишити за собою право вибору? Безумовно — якщо знати кнопки, на які рекламісти натискають
Головні події року очима народних депутатівПолітика30.12.2016Катерина ПОЛІЩУК
«Ракурс» звернувся до народних депутатів із пропозицією пригадати найвизначніші, з їхньої точки зору, події року для нашої країни
Про те, як Ситник буцався з реєстромПолітика29.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
НАБУ давно підозрюють не лише в «ритуальних послугах» з ексклюзивного поховання кримінальних справ, а й у зливі оперативної інформації зацікавленим особам
Зміни до закону про Вищу раду правосуддя можуть призупинити конкурс до Верховного суду — член ВККСУСуд28.12.2016
У Громадської ради, що складається переважно з адвокатів і не несе жодної відповідальності за свої висновки, з’явився прекрасний важіль
Тваринна жорстокість людей: як захиститися від безвідповідальних власників собак11.01.2017Микола ХАВРОНЮК
Слід зробити так, щоб несумлінні любителі тварин не забували і про свою відповідальність перед людьми
Спецконфіскація — спроба номер...26.12.2016Микола ХАВРОНЮК
Спецконфіскація — покарання без вироку суду або покарання без злочину
Про практику шкідливих судових роз’ясненьПравова політика13.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Дивним і безглуздим виглядає шарахання з боку в бік, з розворотами на 180 градусів, вищих судових інстанцій, уповноважених узагальнювати практику
Право на оскарження арешту майна в законопроекті про спецконфіскацію є фікцією — юрист28.12.2016
Законодавство вже передбачає понад 10 легальних способів відбирання чужої власності26.12.2016
УПК в дії: результати і наслідки05.12.2016Юрій СПЕКТОР
На запитання, порушені генеральним прокурором, насправді має дати відповіді він сам
В Україні кожен апеляційний суд має свою практику — професор права26.12.2016
Мін’юст веде боротьбу з пережитками минулогоЗакон26.12.2016
І тут виявилося, що зарано святкувати перемогу над законністю в Україні
Головний кошторис країни: як вночі поділили грошіПолітика23.12.2016
Не треба шукати офшорні схеми в інших країнах, бо вони створені тут
Помиляються ті, хто вважає, що функція суду обмежується здійсненням правосуддяСуд22.12.2016
Одним з наріжних завдань створюваного Верховного суду є унормування судової практики...
Суддя Пасенюк, який вимагав від держави 140 тисяч за вимушений прогул, має новий «бізнес-план»Процес21.12.2016
«Ми його відправляємо не до тюрми, де він мав би бути, а у відставку»
«Астрологічний» прогноз для вкладників «ПриватБанку»Бізнес та фінанси19.12.2016
Падіння «ПриватБанку» відкриває величезний ящик Пандори: якщо найближчими днями уряд...
Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров’я, українці?Медицина14.12.2016
Наші громадяни традиційно оцінюють доступність медичної допомоги через призму...
Оподаткування: інвестиційний клімат поліпшують... епізодичноЗакон12.12.2016
Що насправді варто змінювати в податковому законодавстві, можна зрозуміти, лише...
Про геном океану, зв’язок Голодомору та діабету, а також коефіцієнт успадкованостіГромада10.12.2016
Є прецеденти, коли генетична інформація приймалася в суді і в разі виправдання, і в разі...
Перші кроки медреформи: буде нелегко, але по-чесномуМедицина07.12.2016
Чи вдасться наступного року вивести українську медицину з коматозного стану?
«Дешева рибка», або Дещо про кадрове забезпечення діяльності місцевих радПолітика05.12.2016
Громади повинні забезпечити достатній рівень оплати праці для своїх менеджерів
Генетика: про «собаче серце», стерилізацію «неповноцінних» і спроби поліпшення людської породиГромада02.12.2016
Найжорстокіші євгенічні закони існували в Північній Кароліні: стерилізація проводилася...
Анонімний дзвінок як підстава для слідчих дій, або «Добровільний» обшук у добровольця АТОПроцес30.11.2016
З огляду на зловживання правоохоронців тими повноваженнями, які вони вже мають...
Не ціни зробили українців бідними — вважає ГройсманПолітика28.11.2016
Гройсман вирішив покарати олігархів вельми своєрідно: змусивши їх спостерігати...
Мода на колаген: чи потрібні нам препарати з білком молодостіКосметологія15.01.2017
З чистого аркуша: як зробити цей рік найкращим у вашому життіПсихологія04.01.2017
Як впоратися зі стресом: чоловічий і жіночий антистресПсихологія03.01.2017
Сімейні застілля: як пережити свята без конфліктів із родичамиПсихологія31.12.2016
Як не зіпсувати новорічні святаЗдоров'я31.12.2016
Полюбити себе: 10 порад психологаПсихологія02.11.2016
Як подовжити дію фарби для волосся: 11 секретівЗдоров'я21.10.2016
Як повернути сексуальність у тривалі стосункиПсихологія26.09.2016
Що руйнує наш імунітет, або Вікові особливості імунної системи дітейЗдоров'я23.09.2016
Чому волосся швидко жирніє: шкідливі звичкиЗдоров'я21.09.2016