В ОБСЄ повідомили деталі домовленості про розведення сил на Донбасі до 5 лютого (КАРТА)
Ініційовано відведення озброєнь на лінію, визначену меморандумом від 19 вересня 2014 року
Україна є лідером за кількістю скарг до ЄСПЛ (ІНФОГРАФІКА)
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