Чесні ціни на ліки по-українськи, або «Можна... але гроші вперед!»
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Масштабна пожежа на Подолі в Києві: горять склади суднобудівельного заводу (ФОТО)03.02.2017 15:33
В Адміністрації президента розповіли, коли чекати референдуму про вступ до НАТО03.02.2017 15:32
Кремль сподівається, що бойовикам на Донбасі вистачить зброї для обстрілів ЗСУ03.02.2017 15:10
П’ятиденні бої за Авдіївку забрали життя 10 українських військових, ще 66 поранено03.02.2017 15:04
Посадові злочини. Перший ешелон. Вугільний генерал як пішак у великій політиціПроцес01.02.2017Юрій КОТНЮК
З десяток років суди гралися в такі собі «хрестики-нулики»: вирок ухвалюється, потім скасовується, потім знову ухвалюється й знову скасовується
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Ви боїтеся думати про донорство і трансплантацію, але за статистикою шансів стати реципієнтом удесятеро більше, ніж донором
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Як же все-таки не пощастило нинішньому уряду з народом: не може сам себе прогодувати
Світ напередодні фінансової революціїЕкономічна політика27.01.2017Сергій ТУТОВ
Ми стаємо свідками тихої революції соціально-суспільного устрою та економіки
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Не вірте банкірам: вони не можуть по-іншому. Тільки брехати. Чи варто вірити чиновникам? А якщо банкір і чиновник в одній особі, і він на цьому місці — тимчасовий?
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Атака на МОЗ — в хід іде важка артилеріяМедицина20.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Як довго Супрун займатиме крісло міністра охорони здоров’я — питання. Поки що українська земля відкидала експатів
Тодуров vs МОЗ: яким буде підсумок війниМедицина13.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Про недоторканність золотих рук, аномальні числа та дорогі закупівлі згідно із законом
Семен Глузман: Про право і права людини28.01.2017Семен ГЛУЗМАН
В Україні престиж права низький надзвичайно. Навіть у глухі радянські часи, коли громадяни чекали від силових структур не захисту, а агресії, престиж права був вищим
Сергій Козьяков про конкурс до Верховного суду: Прейскуранта немає й не буде, тому в декого з учасників здають нерви20.01.2017Олександра ПРИМАЧЕНКО
Друга й остання повна версія запитань тесту для кандидатів до Верховного суду з’явиться сьогодні
Посадові злочини. Перший ешелон. Прошу робити внески: все дітям30.01.2017Юрій КОТНЮК
Від розтрати вдалося врятувати 2 із 5 млн грн, але житло на них придбали тільки шести багатодітним родинам замість десяти
Юридичні рейтинги з точки зору клієнтаТочка зору17.01.2017Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Тільки 2/3 «топових» юристів мають досвід роботи понад п’ять років, з них лише 30% — від п’яти до десяти років
Спецконфіскація — спроба номер...26.12.2016Микола ХАВРОНЮК
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До успіху з елеваторним обладнанням від LubnymashПрес-реліз31.01.2017
Використання інновацій дозволяє компанії випускати продукцію бездоганної якості
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Ціна на бурштин змінюватиметься, а конкретно — падатиме. Це пов’язано з появою на ринку...
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Ген у таблетці, або Від чого залежить тривалість життяГромада07.01.2017
Аби стати довгожителем, вам потрібно зробити одну просту річ...
Головні події року очима народних депутатівПолітика30.12.2016
«Ракурс» звернувся до народних депутатів із пропозицією пригадати найвизначніші...
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НАБУ давно підозрюють не лише в «ритуальних послугах» з ексклюзивного поховання...
Зміни до закону про Вищу раду правосуддя можуть призупинити конкурс до Верховного суду — член ВККСУСуд28.12.2016
У Громадської ради, що складається переважно з адвокатів і не несе жодної...
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І тут виявилося, що зарано святкувати перемогу над законністю в Україні
Головний кошторис країни: як вночі поділили грошіПолітика23.12.2016
Не треба шукати офшорні схеми в інших країнах, бо вони створені тут
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Одним з наріжних завдань створюваного Верховного суду є унормування судової практики...
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«Ми його відправляємо не до тюрми, де він мав би бути, а у відставку»
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Падіння «ПриватБанку» відкриває величезний ящик Пандори: якщо найближчими днями уряд...
Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров’я, українці?Медицина14.12.2016
Наші громадяни традиційно оцінюють доступність медичної допомоги через призму...
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