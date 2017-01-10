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Головні події року очима народних депутатівПолітика30.12.2016Катерина ПОЛІЩУК
«Ракурс» звернувся до народних депутатів із пропозицією пригадати найвизначніші, з їхньої точки зору, події року для нашої країни
Про те, як Ситник буцався з реєстромПолітика29.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
НАБУ давно підозрюють не лише в «ритуальних послугах» з ексклюзивного поховання кримінальних справ, а й у зливі оперативної інформації зацікавленим особам
Зміни до закону про Вищу раду правосуддя можуть призупинити конкурс до Верховного суду — член ВККСУСуд28.12.2016
У Громадської ради, що складається переважно з адвокатів і не несе жодної відповідальності за свої висновки, з’явився прекрасний важіль
Мін’юст веде боротьбу з пережитками минулогоЗакон26.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
І тут виявилося, що зарано святкувати перемогу над законністю в Україні
Головний кошторис країни: як вночі поділили грошіПолітика23.12.2016Катерина ПОЛІЩУК
Не треба шукати офшорні схеми в інших країнах, бо вони створені тут
Помиляються ті, хто вважає, що функція суду обмежується здійсненням правосуддяСуд22.12.2016Олександра ПРИМАЧЕНКО
Одним з наріжних завдань створюваного Верховного суду є унормування судової практики, результатом чого стануть законні, справедливі й передбачувані рішення всіх судів
Суддя Пасенюк, який вимагав від держави 140 тисяч за вимушений прогул, має новий «бізнес-план»Процес21.12.2016Наталя ІВАНОВА
«Ми його відправляємо не до тюрми, де він мав би бути, а у відставку»
«Астрологічний» прогноз для вкладників «ПриватБанку»Бізнес та фінанси19.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Падіння «ПриватБанку» відкриває величезний ящик Пандори: якщо найближчими днями уряд його не втримає, тоді вся банківська система повернеться у стан на початок 1992 року
Спецконфіскація — спроба номер...26.12.2016Микола ХАВРОНЮК
Спецконфіскація — покарання без вироку суду або покарання без злочину
Умови добору до вищого суду всюди є значно жорсткішими — професор права20.12.2016Олександра ПРИМАЧЕНКО
Будь-яка система працює там, де вона створена, а все штучно перенесене в інші умови, без адаптації до конкретних реалій не спрацьовує
Про практику шкідливих судових роз’ясненьПравова політика13.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Дивним і безглуздим виглядає шарахання з боку в бік, з розворотами на 180 градусів, вищих судових інстанцій, уповноважених узагальнювати практику
Право на оскарження арешту майна в законопроекті про спецконфіскацію є фікцією — юрист28.12.2016
Законодавство вже передбачає понад 10 легальних способів відбирання чужої власності26.12.2016
УПК в дії: результати і наслідки05.12.2016Юрій СПЕКТОР
На запитання, порушені генеральним прокурором, насправді має дати відповіді він сам
В Україні кожен апеляційний суд має свою практику — професор права26.12.2016
Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров’я, українці?Медицина14.12.2016
Наші громадяни традиційно оцінюють доступність медичної допомоги через призму...
Оподаткування: інвестиційний клімат поліпшують... епізодичноЗакон12.12.2016
Що насправді варто змінювати в податковому законодавстві, можна зрозуміти, лише...
Про геном океану, зв’язок Голодомору та діабету, а також коефіцієнт успадкованостіГромада10.12.2016
Є прецеденти, коли генетична інформація приймалася в суді і в разі виправдання, і в разі...
Перші кроки медреформи: буде нелегко, але по-чесномуМедицина07.12.2016
Чи вдасться наступного року вивести українську медицину з коматозного стану?
«Дешева рибка», або Дещо про кадрове забезпечення діяльності місцевих радПолітика05.12.2016
Громади повинні забезпечити достатній рівень оплати праці для своїх менеджерів
Генетика: про «собаче серце», стерилізацію «неповноцінних» і спроби поліпшення людської породиГромада02.12.2016
Найжорстокіші євгенічні закони існували в Північній Кароліні: стерилізація проводилася...
Анонімний дзвінок як підстава для слідчих дій, або «Добровільний» обшук у добровольця АТОПроцес30.11.2016
З огляду на зловживання правоохоронців тими повноваженнями, які вони вже мають...
Не ціни зробили українців бідними — вважає ГройсманПолітика28.11.2016
Гройсман вирішив покарати олігархів вельми своєрідно: змусивши їх спостерігати...
Е-декларування: все украдено до насПолітика25.11.2016
Оприлюднення е-декларацій — це дуже важливий, але крихітний крок. Тому зараз ми повинні...
Проблема ошуканих вкладників — це проблема самих вкладниківБізнес та фінанси21.11.2016
Всі вкладники поділяються на дві категорії: ті, хто вже є ошуканим, і ті, хто поки...
Університетська клініка з вертолітним майданчиком, або Чи отримає Національний медуніверситет сучасну базу для навчання лікарівМедицина18.11.2016
Майбутні українські лікарі, м’яко кажучи, не завжди мають можливість освоїти нову...
Реабілітація ветеранів АТО: як повернути до мирного життя кожногоГромада15.11.2016
Проблема адаптації військових до звичайного життя стоїть гостро у всіх країнах, які...
Вартість ліків почнуть відшкодовувати в День сміхуМедицина14.11.2016
Як обіцяють, програма реімбурсації запрацює на повну силу з 1 квітня 2017 року. Хочеться...
З чистого аркуша: як зробити цей рік найкращим у вашому життіПсихологія04.01.2017
Як впоратися зі стресом: чоловічий і жіночий антистресПсихологія03.01.2017
Сімейні застілля: як пережити свята без конфліктів із родичамиПсихологія31.12.2016
Як не зіпсувати новорічні святаЗдоров'я31.12.2016
Полюбити себе: 10 порад психологаПсихологія02.11.2016
Як подовжити дію фарби для волосся: 11 секретівЗдоров'я21.10.2016
Як повернути сексуальність у тривалі стосункиПсихологія26.09.2016
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Чому волосся швидко жирніє: шкідливі звичкиЗдоров'я21.09.2016
Як ми руйнуємо наш шлюб, самі того не підозрюючиПсихологія24.08.2016