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Помилковий авіаудар по біженцях в Нігерії: кількість загиблих перевищила 230 людей21.01.2017 21:57
У Маріуполі сталася смертельна ДТП за участю військових21.01.2017 21:28
Жінки проти Трампа. Десятки тисяч людей вийшли на мітинг у Вашингтоні (ФОТО)21.01.2017 21:09
Турецький парламент розширив повноваження Ердогана21.01.2017 19:28
В СБУ оприлюднили інструкції ФСБ щодо вбивства українського нардепа (ВІДЕО)21.01.2017 18:13
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В Амстердамі затримали банду, яка скоїла одну з найбільших крадіжок діамантів в історії21.01.2017 21:55
В Італії готують позов проти Charlie Hebdo через карикатуру про смертельну лавину (ФОТО)21.01.2017 21:24
У Японії розробляють пристрій, який передаватиме запахи у віртуальну гру21.01.2017 20:45
В Одесі пікетували російське консульство (ВІДЕО)21.01.2017 20:38
У Петербурзі затримали учасника акції проти війни в Україні (ФОТО)21.01.2017 20:01
В Одесі горів один з найбільших ринків України (ФОТО, ВІДЕО)21.01.2017 19:54
У Пакистані в результаті вибуху на ринку загинуло щонайменше 20 осіб21.01.2017 19:14
В Узбекистані десятки тисяч в’язнів потрапили під амністію21.01.2017 18:54
Меркель сподівається досягти компромісу з Трампом щодо торговельних угод21.01.2017 18:45
Стала відома дата фіналу національного відбору на Євробачення-201721.01.2017 18:25
«Стоп Путін!». У яких містах вже пройшла акція проти агресії РФ в Україні (ФОТО)21.01.2017 17:39
У Вашингтоні на «Марш жінок» збирається близько 200 тис. осіб (ФОТО)21.01.2017 17:39
У Вірменії знайшли стоянку давніх людей віком близько двох млн років21.01.2017 17:07
За фактом отруєння дітей в житомирській гімназії відкрито кримінальну справу21.01.2017 16:41
Трамп наказав згорнути реформу охорони здоров’я, розпочату Обамою21.01.2017 16:34
Генерал Меттіс очолив Пентагон21.01.2017 16:10
В Індонезії пройшли випробування українського бронетранспортера (ФОТО)21.01.2017 16:02
У Києві проходить акція «Стоп Путін!» (ВІДЕО)21.01.2017 15:31
По всьому світу стартували «Марші жінок» проти Трампа21.01.2017 15:28
СБУ встигла відвернути убивство нардепа в Києві, затримано двох осіб21.01.2017 14:46
Сергій Козьяков про конкурс до Верховного суду: Прейскуранта немає й не буде, тому в декого з учасників здають нерви20.01.2017
Атака на МОЗ — в хід іде важка артилеріяМедицина20.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Як довго Супрун займатиме крісло міністра охорони здоров’я — питання. Поки що українська земля відкидала експатів
Тодуров vs МОЗ: яким буде підсумок війниМедицина13.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Про недоторканність золотих рук, аномальні числа та дорогі закупівлі згідно із законом
Український бурштин: безрадісні перспективиЕкономічна політика12.01.2017Сергій ТУТОВ
Ціна на бурштин змінюватиметься, а конкретно — падатиме. Це пов’язано з появою на ринку великих обсягів легального російського каменю
Електронна система охорони здоров’я: на стартМедицина10.01.2017Оксана ШКЛЯРСЬКА
Естонська система «Моє електронне здоров’я» записує на прийом до лікаря, надає електронні рецепти, телеконсультації, віртуальний медогляд і «електронну швидку допомогу»
Стрес: про роль мікробів, біологічний годинник і антистресГромада08.01.2017
Відомі мікроорганізми стресу: якщо цей конгломерат мікробів підсадити людям, які у стресі не перебувають, у них рівень стресу також підвищується
Ген у таблетці, або Від чого залежить тривалість життяГромада07.01.2017
Аби стати довгожителем, вам потрібно зробити одну просту річ...
Головні події року очима народних депутатівПолітика30.12.2016Катерина ПОЛІЩУК
«Ракурс» звернувся до народних депутатів із пропозицією пригадати найвизначніші, з їхньої точки зору, події року для нашої країни
Про те, як Ситник буцався з реєстромПолітика29.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
НАБУ давно підозрюють не лише в «ритуальних послугах» з ексклюзивного поховання кримінальних справ, а й у зливі оперативної інформації зацікавленим особам
Юридичні рейтинги з точки зору клієнтаТочка зору17.01.2017Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Тільки 2/3 «топових» юристів мають досвід роботи понад п’ять років, з них лише 30% — від п’яти до десяти років
Посадові злочини: судова практика 2016 року. Перший ешелон16.01.2017Юрій КОТНЮК
2016 року було ухвалено 602 вироки у справах про хабарництво
Тваринна жорстокість людей: як захиститися від безвідповідальних власників собак11.01.2017Микола ХАВРОНЮК
Слід зробити так, щоб несумлінні любителі тварин не забували і про свою відповідальність перед людьми
Право на оскарження арешту майна в законопроекті про спецконфіскацію є фікцією — юрист28.12.2016
Спецконфіскація — спроба номер...26.12.2016Микола ХАВРОНЮК
Спецконфіскація — покарання без вироку суду або покарання без злочину
Про практику шкідливих судових роз’ясненьПравова політика13.12.2016Анатолій НОВОСЕЛЬЦЕВ
Дивним і безглуздим виглядає шарахання з боку в бік, з розворотами на 180 градусів, вищих судових інстанцій, уповноважених узагальнювати практику
В Україні кожен апеляційний суд має свою практику — професор права26.12.2016
Зміни до закону про Вищу раду правосуддя можуть призупинити конкурс до Верховного суду — член ВККСУСуд28.12.2016
У Громадської ради, що складається переважно з адвокатів і не несе жодної...
Мін’юст веде боротьбу з пережитками минулогоЗакон26.12.2016
І тут виявилося, що зарано святкувати перемогу над законністю в Україні
Головний кошторис країни: як вночі поділили грошіПолітика23.12.2016
Не треба шукати офшорні схеми в інших країнах, бо вони створені тут
Помиляються ті, хто вважає, що функція суду обмежується здійсненням правосуддяСуд22.12.2016
Одним з наріжних завдань створюваного Верховного суду є унормування судової практики...
Суддя Пасенюк, який вимагав від держави 140 тисяч за вимушений прогул, має новий «бізнес-план»Процес21.12.2016
«Ми його відправляємо не до тюрми, де він мав би бути, а у відставку»
«Астрологічний» прогноз для вкладників «ПриватБанку»Бізнес та фінанси19.12.2016
Падіння «ПриватБанку» відкриває величезний ящик Пандори: якщо найближчими днями уряд...
Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров’я, українці?Медицина14.12.2016
Наші громадяни традиційно оцінюють доступність медичної допомоги через призму...
Оподаткування: інвестиційний клімат поліпшують... епізодичноЗакон12.12.2016
Що насправді варто змінювати в податковому законодавстві, можна зрозуміти, лише...
Про геном океану, зв’язок Голодомору та діабету, а також коефіцієнт успадкованостіГромада10.12.2016
Є прецеденти, коли генетична інформація приймалася в суді і в разі виправдання, і в разі...
Перші кроки медреформи: буде нелегко, але по-чесномуМедицина07.12.2016
Чи вдасться наступного року вивести українську медицину з коматозного стану?
«Дешева рибка», або Дещо про кадрове забезпечення діяльності місцевих радПолітика05.12.2016
Громади повинні забезпечити достатній рівень оплати праці для своїх менеджерів
Генетика: про «собаче серце», стерилізацію «неповноцінних» і спроби поліпшення людської породиГромада02.12.2016
Найжорстокіші євгенічні закони існували в Північній Кароліні: стерилізація проводилася...
Анонімний дзвінок як підстава для слідчих дій, або «Добровільний» обшук у добровольця АТОПроцес30.11.2016
З огляду на зловживання правоохоронців тими повноваженнями, які вони вже мають...
Про що можна пошкодувати після пластики носа — розповідь пацієнткиКосметологія21.01.2017
Як уникнути проблемних стосунків: 11 ознак сексистаПсихологія20.01.2017
Мода на колаген: чи потрібні нам препарати з білком молодостіКосметологія15.01.2017
З чистого аркуша: як зробити цей рік найкращим у вашому життіПсихологія04.01.2017
Як впоратися зі стресом: чоловічий і жіночий антистресПсихологія03.01.2017
Сімейні застілля: як пережити свята без конфліктів із родичамиПсихологія31.12.2016
Як не зіпсувати новорічні святаЗдоров'я31.12.2016
Полюбити себе: 10 порад психологаПсихологія02.11.2016
Як подовжити дію фарби для волосся: 11 секретівЗдоров'я21.10.2016
Як повернути сексуальність у тривалі стосункиПсихологія26.09.2016