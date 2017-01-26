четвер, 26 січня 2017
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Нацбанк вимагає від Верховного суду «приструнити» суди, які поновили ліцензії низці банків (ДОКУМЕНТ)

Нацбанк вимагає від Верховного суду «приструнити» суди, які поновили ліцензії низці банків (ДОКУМЕНТ)
25.01.2017

За два з половиною роки регулятор вивів з українського ринку 81 банківську установу Нацбанк вимагає від Верховного суду «приструнити» суди, які поновили ліцензії низці банків (ДОКУМЕНТ)

Медреформа: коли лікар може сказати пацієнту «ні» та на яку зарплатню розраховувати

Медреформа: коли лікар може сказати пацієнту «ні» та на яку зарплатню розраховувати
25.01.2017

Якщо якість роботи лікаря не задовольнятиме пацієнта, його можна поміняти. Та чи зможе лікар відмовитися від ведення пацієнта після укладання з ним контракту? Медреформа: коли лікар може сказати пацієнту «ні» та на яку зарплатню розраховувати

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Семен Глузман: Про право і права людини

26.01.2017Семен Глузман: Про право і права людини
Посадові злочини, перший ешелон. Хабар за шар землі

Посадові злочини, перший ешелон. Хабар за шар землі

24.01.2017Процес

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  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • Паралімпійські ігри-2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
  • У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2016
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  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
  • Найкраще з мікроблогів
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  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1
  • «Обережно, зроблено в Росії». Частина 1

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